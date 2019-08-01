Москва, 1 августа, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Шаманы из трех регионов Сибири соберутся на Байкале, чтобы призвать дожди на лесные пожары, однако лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов считает едва ли эффективным этот метод борьбы с пожарами.

«Шаман». 1929 г. Якутия. СССР

«В самом деле, когда разрушена качественная советская система охраны лесного хозяйства, отданного на откуп «эффективным менеджерам», ничего не остаётся, как устраивать танцы с бубнами. Не плясками заниматься надо, а созиданием и возрождением страны. На это, однако, господа либералы, похоже, неспособны», — отметил Зюганов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, шаманы коренных малочисленных народов Югры и других регионов России начали проводить обряды по вызову дождя, чтобы потушить лесные пожары в Сибири. Обряды будут проводить 1 и 2 августа.