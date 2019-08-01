Киев, 1 августа, 2019, 11:23 — ИА Регнум. «Либо большая приватизация, либо крах экономики страны», — так украинский экономист Александр Гончаров отреагировал на заявление представителя Офиса Зеленского о том, что новые власти Украины готовятся к массовой распродаже, включая продажу земли.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор экономики Украины

ИА REGNUM напоминает, что заместитель председателя Офиса президента Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал о необходимости разблокировать продажу государственных активов. В частности, согласно его словам, предполагается продажа всех госбанков, частичная приватизация «Укрзализныци» (госкомпания, отвечающая за функционирование железной дороги) и «Укрпочты». Кроме того, по словам чиновника, отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и запуск рынка земли планируются командой Зеленского уже в нынешнем году.

«Итак, Офис президента анонсировал масштабную распродажу с прицелом в первую очередь на наши госбанки, а также подчеркнул, что будущий Кабмин будет вынужден разрешить большую и всеобъемлющую приватизацию, которая затронет даже «Укрзализныцю» и «Укрпочту», — констатирует Гончаров.

По мнению эксперта, «ребята наверху» понимают, что украинское общество «неистово» ищет выход из нынешнего перманентного экономического кризиса:

«Причем выход очень быстрый… и оно уже согласно на то, что «сказочное исцеление» экономики Украины может быть достигнуто лишь путем полной распродажи всего, что еще шевелится. Или еще кто-то против неограниченной приватизации? Вот только гложут меня сомнения — сумеют ли импотентные, коррумпированные и наглухо бездарные госструктуры с этим справиться?» — задается вопросом специалист.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял, что поддерживает проведение в стране масштабной приватизации, поскольку «государство должно осуществлять сервисные функции для бизнеса, а не управлять предприятиями».

Такую распродажу пыталось организовать еще правительство Владимира Гройсмана, однако процесс оказался заблокирован многочисленными судебными тяжбами и внутриполитическими конфликтами. За последние несколько лет, несмотря на все политические декларации, Украина не смогла продать ни одного более-менее серьезного объекта.