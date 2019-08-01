Киев, 1 августа, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с просьбой открыть дело по факту возможного предложения взятки главе офиса президента Украины Андрею Богдану, сообщили 1 августа «Украинские новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кличко

«30 июля 2019 года на пресс-конференции руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан заявил представителям СМИ, что ему в разговоре предлагали взятку в 20 миллионов долларов. И якобы указанный разговор был осуществлён… в моих интересах. Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные «переговоры»!», — заявил Кличко.

Мэр Киева считает, что правоохранителям следует выяснить, кто и от чьего имени обратился к Богдану с подобным предложением.

«После этого следователи должны или объявить подозрение установленным лицам, или я буду требовать от господина Богдана извинений за распространение неправдивой информации», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее между Богданом и Кличко возникла заочная перепалка. Глава офиса президента Украины заявил на пресс-конференции, что некий адвокат предлагал ему $20 млн — половину коррупционных доходов, получаемых из бюджета города. Взамен он попросил оставить Кличко главой киевской администрации.

Позже мэр Киева опубликовал видеообращение, в котором назвал Богдана лжецом и заявил, что работу Киевсовета не контролируют никакие «смотрящие».

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