Красногорск, 1 августа, 2019, 12:08 — ИА Регнум. В учреждения здравоохранения Подмосковья, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, планируется привлечь 350 участковых врачей и 116 врачей узких специальностей. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Андрей Страхов. Врач

Всего в рамках реализации программы «Земский доктор/фельдшер» на работу в учреждения здравоохранения, расположенные в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа Московской области запланировано привлечь 140 врачей и 10 фельдшеров.

«Мы стараемся материально поддерживать наших медиков. Так, с апреля 2018 года подмосковные врачи общей практики, участковые педиатры и терапевты получают ежемесячную доплату в размере 32 тыс. рублей. Для этой цели в бюджете прошлого года было предусмотрено 754 млн руб. Доплату уже получили 2 560 специалистов», — сообщил Голубев.

Напомним, в соответствии с распоряжением губернатора Подмосковья, с 2018 года врачам и среднему медицинскому персоналу госучреждений были увеличены должностные оклады на 15%. Финансирование на данные цели составило 4,7 млрд рублей.