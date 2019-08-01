Ростов-на-Дону, 1 августа, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Праздничное украшение улиц и площадей к празднованию Дня города в Ростове-на-Дону обойдётся в 22,8 млн рублей, говорится в результатах конкурса на сайте госзакупок.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Ростов-на-Дону

Победителем конкурса стала компания «РСУ-7», предложившая цену контракта на 700 тыс. рублей ниже, чем предусмотрено максимальной стоимостью закупки — она составляла 23,5 млн рублей.

По условиям контракта, подрядчик будет обязан комплексно городские пространства и украсить основные здания города. Так, на площади Советов предполагается установка композиции «Аллея из 48 звезд», а перед кинотеатром «Ростов» — повозки с лошадьми, обшитая искусственным. газоном. Работы необходимо провести до 30 августа текущего года.

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