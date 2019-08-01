Ижевск, 1 августа, 2019, 11:15 — ИА Регнум. По состоянию на 22 июля, в Удмуртии к медикам из-за укусов клещей обратились с начала сезона 14 276 пострадавших, в том числе 2679 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Основная часть обращений связана со случаями присасывания клещей в Ижевске — 50,9%.

Richard Bartz Энцефалитный клещ

При этом в прошлом году на 23 июля число пострадавших от взаимодействия с клещами граждан составляло 13 200 человек, включая 2525 детей. Таким образом, по сравнению с показателем прошлого года на аналогичную дату, от укусов клещей в 2019 году пострадало на 1074 человека или на 8,15% больше.

Из 9470 удмуртских клещей в ходе исследований в 476 экземплярах или около 5% обнаружен возбудитель клещевого энцефалита. На наличие возбудителя клещевого боррелиоза исследовано 7045 экземпляров, возбудитель обнаружен в 3156 клещах или 44,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее высокая активностью клещей в России отличался сезон в 2016 году. Было зарегистрировано 2308 случаев клещевого вирусного энцефалита, из которых 295 — у детей до 17 лет. При этом — 24 летальных исхода, из них один — среди детей. Граждане подписывали петиции за обработку лесных массивов химикатами, как во времена СССР.