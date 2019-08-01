Санкт-Петербург, 1 августа, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Компания «Метрострой» опубликовала снимки трех станций метро Фрунзенского радиуса за месяц до предполагаемого введения их в эксплуатацию в Петербурге. Генподрядчик продемонстрировал, как на станции «Проспект Славы», вестибюль которой находится на пересечении проспекта и Бухарестской улицы, навешивают зонты в наклонном ходе №1.

ОАО «Метрострой» Фото №2

ОАО «Метрострой» Фото №1

На втором снимке видны конструкции световых карнизов, которые, по утверждению подрядчика, готовы к монтажу цветного стекла.

Третий снимок также посвящен «Проспекту Славы» и демонстрирует остекление павильонов над лестничными спусками — вестибюль будет подземным.

ОАО «Метрострой» Фото №3

На четвертом фото показаны дорожки у станции метро «Дунайская» — пока самой загадочной из трех, местные жители отмечают, что снимки изнутри этой станции обнародуют реже всего.

ОАО «Метрострой» Фото №4

На пятом и шестом фото показано мощение площадки перед входом на станцию «Шушары», а также монтаж лифтов.

ОАО «Метрострой» Фото №5

ОАО «Метрострой» Фото №6

В социальных сетях активно обсуждают не только фото, но и то, что осталось за кадром. Например, местные жители не понимают перспективы «пешеходных троп» в парке Героев-пожарных на выходе из «Проспекта Славы», так как все благоустройство, что там есть — это протоптанные людьми дорожки, в том числе к ЖК «София». Жители Купчино полагают, что все эти тропы должны быть «переблагоустроены по-нормальному», объединены в одно парковое пространство с освещением и скамейками, но не очень верят в такой сценарий.

«Я уже поняла, что нормально никогда не сделают. Только года через три вытаптывания «распланированного» и сто пятого обращения в администрацию района», — заявляет петербурженка Наталья.

Добавим, горожане также заметили, что «Метрострой» полностью демонтировал свое здание, возведенное за синим забором на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской улицы на время строительства метро. «Ушла эпоха», — комментируют купчинцы.

Напомним, три станции метро Фрунзенского радиуса должны были быть построены к 2012 году, затем из-за переброса денег на чемпионат мира по футболу срок сдвинули на декабрь 2018 года, но и он был сорван. Ожидается, что станции запустят к 1 сентября 2019 года.