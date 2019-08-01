Киев может пустить поезда в Крым — эксперт
Киев, 1 августа, 2019, 11:09 — ИА Регнум.
Украинский политолог Кирилл Молчановподдерживает петиции к президенту Украины Владимиру Зеленскому по вопросам отмены запрета на прямое авиасообщение с Россией и снятие железнодорожной блокады с Крыма. Соответствующее заявление Молчанов сделал 1 августа в эфире одного из украинских телеканалов.
При этом он напомнил, что Киев не запрещал железнодорожное, автобусное и автомобильное сообщение с Россией.
Напомним, в июле украинский переселенец из Севастополя разместил на сайте президента Украины петицию с предложением восстановить железнодорожное сообщение между Украиной и Крымом.
Как сообщалось, в апреле 2019 года украинское правительство ввело запрет на любые полеты между Украиной и Россией, исключение составили авиарейсы, необходимые для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ, Красный Крест.«Проект постановления разработанМВДс целью защиты государственной безопасности», — рассказал министр МВД Арсен Аваков.
Соответствующие санкции были введены после того, как СМИ стало известно, что в марте внефракционный депутат Юрий Бойкои глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук совершили прямой авиаперелет из киевского аэропорта Жуляны в Москву.