Четвертый фестиваль Индонезии пройдет в Москве со 2 по 4 августа
Москва, 1 августа, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Проведение фестиваля Индонезии в Москве 2−4 августа 2019 года состоится в парке «Красная Пресня» площадью 16,5 га, сообщает Antaranews.
«Мы получили полную поддержку мэрии Москвы», — заявил посол Индонезии в Российской Федерации Мохаммад Вахид Суприяди.
По его словам, фестиваль Индонезии, проводимый в Москве в четвертый раз, окажет положительное влияние на экономические, торговые и туристические отрасли.
Организаторы фестиваля подготовили для гостей мероприятия различные мастер-классы, музыкальные и танцевальные номера, а также ряд других развлечений. Все желающие смогут посетить выставочные павильоны, попробовать индонезийскую кухню и принять участие в квесте.
Известно, что на фестивале будут присутствовать около 1200 участников из Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Российской Федерации Мохаммад Вахид Суприяди призвал сотрудников местных органов власти в Индонезии принять участие в индонезийском фестивале в Москве.