Санкт-Петербург, 1 августа, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Ленинградская область сегодня, 1 августа, отмечает 92-ю годовщину своего образования. Основные праздничные мероприятия, посвященные годовщине создания региона, пройдут в субботу, 3 августа, в Бокситогорске, который объявлен «столицей» Ленобласти в 2019 году (каждый год это звание получает один из городов региона).

Lenobl.ru Флаг Ленинградской области

Ленинградская область была образована постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 1 августа 1927 года из пяти губерний: Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской и Череповецкой. Позже территория Ленобласти была значительно уменьшена, за счет передачи земель в состав новых соседних областей. Окончательно границы 47-го региона сложились только к концу XX века.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил жителей с памятной датой.

«Инвестиционные соглашения с крупнейшими компаниями открывают перед областью горизонты планирования не на годы — на десятилетия вперёд. Экономические достижения мы конвертируем в конкретные шаги по улучшению жизни людей», — отметил губернатор.

Дрозденко также подчеркнул, что «наша область подтверждает репутацию не только ведущего транспортного, логистического центра, но и места, привлекательного для туристов».

Добавим, что территория Ленинградской области составляет 94 667,7 кв. км, население около 1,8 млн человек. Две трети населения — городские жители, одна треть живет в сельской местности. На территории Ленинградской области проживают представители более 80 народностей, большинство — русские.

Ленинградская область граничит с пятью субъектами РФ, а также с двумя государствами Евросоюза и НАТО: Финляндией и Эстонией.

Местом нахождения высших органов государственной власти Ленинградской области является город Санкт-Петербург.