Камеры видеофиксации появились в Москве по 28 новым адресам
Москва, 1 августа, 2019, 10:58 — ИА Регнум. В Москве установлены новые камеры видеофиксации, сообщили 1 августа в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Слежка
«По 28 адресам появились новые камеры. Они фиксируют нарушения скоростного режима, непропуск пешеходов, движение по выделенной полосе», — говорится в сообщении в Twitter.
https://twitter.com/gucodd/status/1156832654261665792
Отдельным сообщением опубликована таблица с адресами, где установлены камеры.