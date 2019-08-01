Москва, 1 августа, 2019, 10:58 — ИА Регнум. В Москве установлены новые камеры видеофиксации, сообщили 1 августа в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

«По 28 адресам появились новые камеры. Они фиксируют нарушения скоростного режима, непропуск пешеходов, движение по выделенной полосе», — говорится в сообщении в Twitter.

https://twitter.com/gucodd/status/1156832654261665792

Отдельным сообщением опубликована таблица с адресами, где установлены камеры.