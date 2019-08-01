Челябинск, 1 августа, 2019, 10:57 — ИА Регнум. В Челябинске осуждена сотрудница одной из теплоснабжающих компаний. Суд признал её виновной в преступлениях, предусмотренных шестью статьями Уголовного кодекса, сообщили журналистам в областном управлении СКР.

(сс) KlausHausmann В наручниках

Женщине вменяли получение взятки, легализацию средств, добытых преступным путём, злоупотребление полномочиями, незаконное получение коммерческого подкупа, а также превышение должностных полномочий и злоупотребление ими.

Преступная деятельность шла в 2012−217 годах. Общая сумма подкупа и взяток превысила 5,2 млн рублей. Из них 700 тыс. она положила на депозит в банке, то есть легализовала. В обмен на деньги дама сильно занижала коммерческим структурам объёмы потребляемых ресурсов.

Суд назначил ей пять лет условно. Также она должна уплатить 300 тыс. рублей штрафа.