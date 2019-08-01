Псков, 1 августа, 2019, 10:56 — ИА Регнум. В Пскове появятся театрализованные экскурсии. Как сообщили ИА REGNUM в Псковском информационном туристском центре, первая такая программа с участием княгини Ольги и воеводы Бориса Ивановича состоится 7 августа.

Александр Кочевник ИА REGNUM Экскурсия по Новгородскому кремлю с посадником Сбыславом

«Отличительной особенностью таких экскурсий станет особая подача исторических фактов через театрализацию и погружение в атмосферу эпохи», — отметили организаторы.

Отметим, что в Великом Новгороде театрализованные экскурсии появились десять лет назад, к 1150-летию города, которое отмечалось в 2009 году. Театрализованные прогулки по Новгородскому кремлю придумали в офисе туризма «Красная изба», их проводят посадник Сбыслав Якунович, посадница Евфимия, Агафья Мелисентовна или Забава Путятишна. Новгородский музей-заповедник организует собственные театральные экскурсии — их проводит Статский Советник, а сама экскурсия воссоздает атмосферу губернского Новгорода XIX века.