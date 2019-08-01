Анкара, 1 августа, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдулазизом аль-Саудом, об этом 1 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Глава Турецкой республики выразил соболезнование монарху с недавней кончиной его брата Бандар бин Мбдулазиза аль-Сауда, умершего в возрасте 96 лет.

Стороны также обсудили вопросы представляющие взаимный интерес, в частности ситуацию в регионе Ближнего Востока, а также развитие двусторонних отношений.