Донецк, 1 августа, 2019, 11:01 — ИА Регнум. За минувшие сутки зафиксированы семь обстрелов территории ДНР со стороны украинских вооружённых формирований, сообщили 1 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

На донецком направлении ВСУ выпустили одну мину калибра 82 мм, а также применили гранатомёты РПГ и СПГ.

На мариупольском направлении украинские силовики применили вооружение БМП, а также гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Всего по территории ДНР было выпущено 28 единиц боеприпасов.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Ясиноватая, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Петровское, Стыла, Украинское, Саханка», — отметили в СЦКК.

В результате обстрелов никто из мирных жителей ДНР не пострадал. Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, 21 июля в силу вступило очередное «перемирие», утверждённое на заседании Контактной группы в Минске.

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