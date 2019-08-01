Хельсинки, 1 августа, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Заметного снижения туристического потока в Финляндию не произойдет, потому что новые правила не ставят перед туристами нерешаемых вопросов, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 1 августа, член правления Альянса туристических агентств Ирина Семенова, комментируя решение властей Финляндии об изменении требований для получения виз.

Хельсинки

Как сообщалось ранее, теперь для получения финской шенгенской визы потребуется предоставлять, помимо нынешних документов, также бронь гостиницы (либо план поездки) и справку о доходах, либо выписку из банка для подтверждения финансовой состоятельности.

«Причина принятия этого решения, видимо, в необходимости унифицировать правила. Пока непонятно, как это повлияет на ситуацию. Но можно предполагать, что снижения туристического потока не будет, потому что никаких нерешаемых вопросов они не ставят. За несколько месяцев ситуация настроится, и все будут спокойно работать.