Красноярск, 1 августа, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс представил и. о. ректора Сибирского федерального университета (СФУ) Максима Румянцева коллективу вуза. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 августа в краевом правительстве.

Пресс-служба СФУ Максим Румянцев

По словам Усса, Румянцева «отличает умение слушать людей, учитывать их мнение, создавать коллектив».

Румянцев, в свою очередь, поблагодарил главу региона и сказал сотрудникам вуза, что рассчитывает на их поддержку в решении «амбициозных задач», стоящих перед СФУ.

По информации краевого правительства, Усс также вручил благодарственное письмо бывшему ректору СФУ Владимиру Колмакову.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о назначении заместителя министра образования Красноярского края Максима Румянцева исполняющим обязанности ректора СФУ в пресс-службе вуза известили 30 июля. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

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