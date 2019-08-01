Тегеран, 1 августа, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Решение властей Соединенных Штатов ввести санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа является детским поведением, заявил 1 августа президент Исламской Республики Хасан Рухани.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

«(США) прибегают к детскому поведению. В Вашингтоне каждый день говорят, что хотят поговорить без предварительных условий, и затем они вводят санкции против Зарифа», — цитирует Рухани Reuters.

Иранский лидер добавил, что в Вашингтоне утратили способность к рациональному мышлению.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля Соединенные Штаты ввели санкции против министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа. Ему запрещен въезд на территорию США, его активы, если такие имеются в американской юрисдикции, замораживаются.

Читайте также: Зарифа — под санкции, или Вашингтон «расправляется» с Тегераном