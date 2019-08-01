Саратов, 1 августа, 2019, 10:41 — ИА Регнум. В Саратове точки с бахчевыми культурами работают с июля, передаёт 1 августа корреспондент ИА REGNUM.

Луис Эухенио Мелендес. Натюрморт с арбузами и яблоками

Средняя стоимость арбузов составляет 15 рублей за килограмм. Продукцию привозят из южных регионов — Дагестана и стран Центральной Азии. Саратовцы пока не спешат покупать бахчевые — ждут астраханских арбузов и местных, которые созревают ближе к концу августа.

«Развалы стояли с июля, с привозными. Пока не брал — не рискую. Жду местные», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM местный житель.

Другой собеседник также считает, что сезон для качественной продукции пока не наступил:

«Рано ещё. Ни я, ни моя семья арбузы пока не покупали».

Жительница Саратова рассказала корреспонденту, что опасается в начале августа приобретать арбузы.

«Либо незрелые и невкусные, либо с нитратами. Лучше подождать», — сказала она.

В Саратовской области находятся крупные бахчевые хозяйства, в частности, в Ровенском районе. Около трети арбузов на местные рынки поставляют саратовские аграрии.