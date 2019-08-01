Вашингтон, 1 августа, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Снижение ключевой ставки в США было ожидаемым решением, потому что влияние на американскую и мировую экономику окажется смягченным, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 1 августа, профессор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Скоробогатов, комментируя решение ФРС США.

Здание ФРС в Вашингтоне

Как сообщалось ранее, ФРС впервые более чем за 10 лет приняла решение о снижении ключевой ставки на 0,25% — до 2−2,25%.

«Это действительно большое событие и для американской, и для мировой экономики. Но оно было ожидаемым, о нем давно предупреждали. Поэтому влияние этого решения, в том числе на российский фондовый рынок, окажется смягченным.

В целом здесь все по учебнику. Снижение ключевой ставки — стимул для деловой активности. Кредит становится дешевле, что стимулирует новые инвестиции.