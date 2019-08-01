Дар-эс-Салам, Танзания, 1 августа, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Танзании Канги Лугола заявил, что правительство страны намеревается полностью искоренить торговлю людьми, передает Восточноафриканское телевидение (ЕАtv).

Жители Танзании

На мероприятии, посвященном международному дню борьбы с торговлей людьми, прошедшем 30 июля в Дар-эс-Саламе, Лугола заявил, что торговля людьми — это современная работорговля.

«Особенно нелегальная торговля людьми распространена между областями страны, ее основные жертвы — малолетние дети и молодые люди в возрасте от 13 до 24 лет», — заявил Лугола.

Он назвал области, в которых торговля людьми распространена больше всего — Дар-эс-Салам, Мванза, Кигома, Аруша, Рейта, Сингида, Додома, Шиньянга, Танга и Морогоро.

«Это говорит о том, что рабство, похожее на то, от которого ранее страдали жители нашей страны, до сих пор не искоренено, все еще есть танзанийцы, которых обращают в рабство», — добавил он.

Лугола заявил, что все, причастные к торговле людьми, подвергнутся строгому наказанию.