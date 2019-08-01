Москва, 1 августа, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Гражданам Украины, которые желают получить гражданство Российской Федерации, планируется предоставить дополнительные льготы. Соответствующие предложения подготовило Министерство внутренних дел РФ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина России

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Путин упростил выдачу российских паспортов для всех жителей Донбасса

Все предложения по предоставлению дополнительных преференций гражданам соседнего государства для получения российского паспорта в упрощённом порядке, а также предложения в области совершенствования законодательства о гражданстве были представлены президенту РФ в докладе.

Инициативы сначала необходимо будет обсудить с членами рабочей группы, разрабатывающей Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019−2025 годы, пишет РИА Новости. После этого они должны быть согласованы с заинтересованными госорганами.

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Как сообщало ИА REGNUM А, в начале июля 2019 года президент России Владимир Путин поручил МВД проанализировать практику упрощённого предоставления российского гражданства жителям Украины, а также внести предложения по предоставлению им дополнительных преференций. Срок исполнения поручения был обозначен 1 августа.

Напомним, ранее в апреле российский лидер подписал указ об упрощённом порядке выдачи российских для жителей ДНР и ЛНР. Позднее, в июле 2019 года, упрощенны порядок получения паспортов РФ был распространён на всех граждан, проживающих в Донецкой и Луганской областях Украины.