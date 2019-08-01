Екатеринбург, 1 августа, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Из-за пропажи пяти человек, плывших по реке Лозьва (Свердловская область) открыли уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

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Дело возбудили по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

В управлении предварительно установили, что пассажирами являлись жительница местного посёлка Ушма вместе с тремя своими несовершеннолетними детьми и знакомым человеком. Группа планировала вернуться домой из посёлка Вижай на моторной деревянной лодке. Отец детей должен был встречать пассажиров в пункте прибытия, но никто так и не приплыл.

Мужчина вместе с напарником сам отправился на поиски. В 17 километрах от посёлка они нашли перевернутую лодку. Уже сейчас спасатели нашли трёх погибших — это мать с двумя детьми.

Следователи уточняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, о пропаже группы стало известно утром 1 августа. К поискам подключились спасатели из МЧС.