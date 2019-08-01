Москва, 1 августа, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Если государство хранит свои резервы в долларах, то оно должно понимать, что эти деньги могут быть украдены в любой момент, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он рассказал 1 августа корреспонденту ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Доллар

«Если рассуждать с сугубо коммерческой точки зрения, то, конечно, отказ от доллара невыгоден, — сказал Делягин. — Доллар в настоящее время сам по себе токсичная валюта. Для стран — не для граждан. Если у вас деньги лежат в загашнике, то ничего страшного в этом нет. Но если вы являетесь государством, то ваши деньги в долларах в любой момент могут быть украдены. Так, как это американцы сделали с Казахстаном, заморозив половину его международных резервов. И разморозили в обмен на такие обещания, что Назарбаеву, для того чтобы их не выполнять, судя по всему, пришлось уходить в отставку. Доллар — это валюта бандита, который может в любой момент ее украсть».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы департамента Минфина Дмитрия Тимофеева американская валюта в настоящее время является самой ликвидной в мире, что тормозит переход на национальные валюты в торговых расчетах, однако этот процесс постепенно идет.