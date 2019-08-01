Киев, 1 августа, 2019, 10:30 — ИА Регнум. В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко начато очередное уголовное дело. Об этом сообщил 1 августа юрист Андрей Портнов на своём telegram-канале.

Пётр Порошенко

Дело зарегистрировало Государственное бюро расследований (ГБР) Украины и начало расследование.

По словам Портнова, Порошенко в сговоре с главой Национального банка Украины (НБУ) Валерией Гонтаревой мог организовать перечисления государственных средств из концерна «Укроборонпром» прямо в оффшорные компании для оплаты вымышленных контрактов.

«По прямому поручению Порошенко и главы НБУ Гонтаревой, правление НБУ 19 января 2016 года отменило акты НБУ о валютном контроле внешнеэкономических операций, установив, что платежи «Укроборонпрома» в оффшоры могут проходить предоплатой, без валютного контроля НБУ и без ограничений в суммах», — рассказал юрист.

По его словам, Порошенко, таким образом, мог похитить несколько миллиардов гривен из украинского бюджета.

«Это дело может позволить конфисковать у Порошенко и Гонтаревой в доход государства абсолютно всё, принадлежащее им имущество — заводы, акции, недвижимость и деньги», — отметил Портнов.

По данному делу может быть организована экстрадиция Гонтаревой из Лондона, где она проживает в данный момент, а также инициировано снятие депутатской неприкосновенности с Порошенко, считает юрист.

По данным СМИ, ранее Пётр Порошенко обратился к американским лоббистам за помощью в урегулировании уголовных дел, возбуждённых против него на Украине.

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