На Украине возбудили еще одно дело против Порошенко — Портнов
Киев, 1 августа, 2019, 10:30 — ИА Регнум. В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко начато очередное уголовное дело. Об этом сообщил 1 августа юрист Андрей Портнов на своём telegram-канале.
Дело зарегистрировало Государственное бюро расследований (ГБР) Украины и начало расследование.
По словам Портнова, Порошенко в сговоре с главой Национального банка Украины (НБУ) Валерией Гонтаревой мог организовать перечисления государственных средств из концерна «Укроборонпром» прямо в оффшорные компании для оплаты вымышленных контрактов.
По его словам, Порошенко, таким образом, мог похитить несколько миллиардов гривен из украинского бюджета.
По данному делу может быть организована экстрадиция Гонтаревой из Лондона, где она проживает в данный момент, а также инициировано снятие депутатской неприкосновенности с Порошенко, считает юрист.
По данным СМИ, ранее Пётр Порошенко обратился к американским лоббистам за помощью в урегулировании уголовных дел, возбуждённых против него на Украине.
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