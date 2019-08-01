Москва, 1 августа, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Петр Порошенко ожидаемо попросил у США помощи по уголовным делам, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

"Свобода для Порошенко уже никогда не будет прежней. Теперь он будет чувствовать себя словно бы на невидимой привязи, в ожидании часа расплаты», — отметил Журавлёв в Facebook.

Парламентарий полагает, что США ожидали такого сценария.

«Это один из «побочных эффектов» американской политической поддержки», — указал депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывший президент Украины Петр Порошенко, находясь в Стамбуле, обратился к американским лоббистским компаниям за помощью с возбужденными против него уголовными делами, пишут СМИ.