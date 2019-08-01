Черкесск, 1 августа, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Цена на арбузы в Карачаево-Черкесии стала падать и устанавливаться на планке, соответствующей сезону. Продававшаяся в начале июля по 17 рублей за килограмм ягода с 1 августа стала стоить на семь рублей меньше, передает корреспондент ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Купчиха за чаем. 1918

Как и в прошлые годы, арбузы в республике продаются лишь выращенные в соседних регионах Юга России и Северного Кавказа. Импортного товара на рынках республике нет. Лишь в отдельных сетевых магазинах можно увидеть заморскую ягоду, при этом цена на нее всегда значительно превышает сезонную рыночную.

Наибольшей популярностью у жителей Карачаево-Черкесии пользуются арбузы из Нефтекумского района Ставрополья, Волгоградской и Астраханской областей, Калмыкии, Дагестана. Как рассказали продавцы бахчевых, более половины продающихся арбузов — это знаменитый сорт «Холодок», также популярны «Колестон» и «Турбо».

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