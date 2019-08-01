Челябинск, 1 августа, 2019, 10:12 — ИА Регнум. В Челябинске в ближайшее время будет создана сеть газовых заправок. Об этом заявили в пресс-службе главы региона.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Газовая колонка

Необходимость в таких заправках возникла в связи с тем, что скоро город получит 66 автобусов, курсирующих на газомоторном топливе. Кроме того, позднее столице Южного Урала обещают ещё подобный транспорт.

Сейчас в Челябинске лишь одна газовая заправка. Напомним, 66 новых автобусов купят уже к осени.