Полевской, Свердловская область, 1 августа, 2019, 10:12 — ИА Регнум. В Свердловской области на стенах жилого дома по улице Степана Разина в городе Полевском образовались трещины после того как строители провели капитальный ремонт фундамента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трещина в стене

«Установлено, что в результате проведения работ по усилению фундамента произошло его замачивание сильными атмосферными осадками, что явилось причиной усадки фундамента. В результате этого обнаружено наличие сквозных вертикальных трещин на фасаде от карниза до цоколя на уровне окон квартир №№ 2, 6 шириной раскрытия до 7 см», — уточнили в надзорном ведомстве.

Также трещины на фасаде в два сантиметра были обнаружены на уровне второго этажа и по несущим стенам и перегородкам в квартирах до пяти сантиметров.

По итогам надзорных мероприятий главе Полевского было направлено предостережение о недопустимости нарушения жилищных прав заявителей.

Отметим, что материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по подозрению в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.