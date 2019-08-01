В свердловском Полевском после капремонта дома треснули стены фасада
Полевской, Свердловская область, 1 августа, 2019, 10:12 — ИА Регнум. В Свердловской области на стенах жилого дома по улице Степана Разина в городе Полевском образовались трещины после того как строители провели капитальный ремонт фундамента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Также трещины на фасаде в два сантиметра были обнаружены на уровне второго этажа и по несущим стенам и перегородкам в квартирах до пяти сантиметров.
По итогам надзорных мероприятий главе Полевского было направлено предостережение о недопустимости нарушения жилищных прав заявителей.
Отметим, что материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по подозрению в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.