Тбилиси, 1 августа, 2019, 10:08 — ИА Регнум. В городе Каспи на северо-западе от Тбилиси отключили централизованную подачу газа в рамках планового ремонта магистрального газопровода, передает 1 августа грузинский «Первый канал» со ссылкой на «Компанию транспортировки газа в Грузии».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По данным компании, подача газа будет отключена с 6:00 до 17:00 в городе Каспи, а также почти в 70 населенных пунктах Мцхетского и Каспского районов. Отмечается, что ремонтные работы проводятся на участке Мухрани — Каспи газопровода Сагурмано — Кутаиси.

Напомним, в конце июля грузинская бизнес-группа выкупила 100% акций газораспределительной компании «Казтрансгаз-Тбилиси», которое было переименовано в «Тбилиси Энерджи».

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