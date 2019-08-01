Пермь, 1 августа, 2019, 10:08 — ИА Регнум. В Пермском крае филиал «Росгосстраха» произвел выплаты по заявлениям 17 местным жителям, которые пострадали от дождевого паводка, сообщает «Эхо Москвы в Перми».

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По состоянию на 31 июля в страховую компанию поступило 48 заявлений на страховое возмещение ущерба строениям из-за паводка. В Кудымкаре «Росгосстрах» присвоил событию статус массового убытка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июля в Пермском крае прошли ливни, что привело к наводнению. Его последствиями стали отрезанные от Большой земли населенные пункты, эвакуация десятков людей, подтопленными оказались сотни подворий. В Юрлинском, Кудымкарском и Гайнском районах вводили режим ЧС.