Киев, 1 августа, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Через десять лет экс-президент Украины Пётр Порошенко видит себя живым и занимающим кресло депутата Европарламента. Об этом он заявил 1 августа в интервью изданию «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Порошенко уверен, что пока рано оценивать его влияние на ситуацию на Украине. Он также отметил, что не считает себя виноватым в том, что происходит в стране.

«Кто виноват, кто не виноват, даёт свою оценку народ и история. Я полагаю, что нам рановато говорить об этом. Если мы должны говорить о раскаянии, то я точно буду каяться. Но не журналистам», — отметил он.

Порошенко добавил, что при нём «пророссийские» силы на Украине, и в частности председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, не могли свободно вести политическую деятельность.

«При Порошенко он даже не пытался обеспечить такое влияние на информационные каналы… Медведчук при мне голову не мог поднять», — добавил он.

На вопрос о дальнейших планах на будущее, Порошенко ответил:

«Я бы очень хотел, чтобы я был жив. И мечтал бы, чтобы я завершал свою каденцию депутата Европейского парламента», — рассказал он.

Напомним, на Украине против Порошенко возбуждён ряд уголовных дел. Его подозревают в коррупции и попытках узурпировать власть.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям с просьбой помочь урегулировать уголовные дела, возбуждённые против него на Украине.

Читайте также: Порошенко ищет защиты у США от уголовных дел на Украине