Лос-Анджелес, США, 1 августа, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Создатели фильма «Мстители: Финал» пользовались консультацией реальных ученых для работы над сюжетом. Об этом режиссеры братья Руссо и сценаристы Кристофер Маркус и Стивен Макфили рассказали в комментариях к цифровому изданию фильма, сообщил портал ComicBook 31 июля.

Постер фильма «Мстители Финал»

Когда Халк (Марк Руффало) по сюжету рассказывает своим коллегам-супергероям об устройстве путешествий во времени — его слова являются объяснением, полученным сценаристами от настоящего квантового физика. Например, фраза «Назад в будущее — это чушь собачья» — дословная цитата ученого.

С физиком сценаристы познакомились еще во время работы над фильмом «Человек-муравей» (2015). Знакомство повлияло на сюжет будущего блокбастера «Мстители: Финал».

Ранее создатели фильма назвали идею с путешествиями во времени нелепым жанровым клише, однако необходимым для трансформации характеров персонажей.

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