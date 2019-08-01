Вашингтон, 1 августа, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Выступавшие в дебатах кандидатов в президенты США от Демократической партии не те люди, кто сохранит величие Соединенных Штатов. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Люди, выступавшие сегодня (31 июля), — не те, кто сделает Америку снова великой или сохранит её величие!» — написал Трамп.

По его словам, в США сегодня «бьются рекорды практически во всех сферах: от фондового рынка до военного сектора и безработицы».

«Страна процветает, как никогда раньше», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Согласно исследовательскому центру Echelon insight, на основании данных собственного опроса, среди участников президентской гонки в США от Демократический партии лидирует Джо Байден.

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