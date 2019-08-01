Дружеские отношения: мы в Китай — дешёвый газ, они нам — заражённые фрукты
Владивосток, 1 августа, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ) поддержал запрет Россельхознадзора на ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По его мнению, дружеские добрососедские отношения двух стран нужно пересмотреть.
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«Не первый раз приходится сталкиваться с некачественной продукцией, товарами, которые поставляют зарубежные государства на территорию России. А всё потому, что советский опыт по семеноводству утрачен и приходится «побираться» у зарубежья. Так что запрет ведомства своевременный, давно пора прекратить насыщать российский рынок непотребными продуктами», — считает депутат.
По словам Алексея Корниенко, есть и вторая сторона медали — если у России добрососедские отношения с тем же Китаем, то хотелось, чтоб они были добропорядочными и двусторонними.
Как сообщало ИА REGNUM, с 10 августа РФ прекратит ввоз семечковых и косточковых культур из Китая.