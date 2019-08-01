Владивосток, 1 августа, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ) поддержал запрет Россельхознадзора на ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По его мнению, дружеские добрососедские отношения двух стран нужно пересмотреть.

Игорь Эммануилович Грабарь. Яблоки

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«Не первый раз приходится сталкиваться с некачественной продукцией, товарами, которые поставляют зарубежные государства на территорию России. А всё потому, что советский опыт по семеноводству утрачен и приходится «побираться» у зарубежья. Так что запрет ведомства своевременный, давно пора прекратить насыщать российский рынок непотребными продуктами», — считает депутат.

По словам Алексея Корниенко, есть и вторая сторона медали — если у России добрососедские отношения с тем же Китаем, то хотелось, чтоб они были добропорядочными и двусторонними.

Алексей Корниенко «Есть торговые, добрососедские отношения по поставке товаров, это подразумевает получение более качественных товаров, нежели сейчас. К большому сожалению, я как депутат Госдумы вижу преимущественное отношение именно к Китаю. Мы поставляем газ и нефть в несколько раз дешевле, а они не реагируют на наши призывы совместно следить за фитосанитарными условиями. Поэтому нужно руководству страны как-то повлиять на ситуацию, а запрет подтолкнёт зарубежных поставщиков к порядку».

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 августа РФ прекратит ввоз семечковых и косточковых культур из Китая.