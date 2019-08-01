Сеул, 1 августа, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Южнокорейская авиакомпания успешно осуществила запуск беспилотного вертолета 500MD (KUS-VH). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Беспилотный вертолет 500MD (KUS-VH)

По их словам, запуск вертолета состоялся 30 июля в авиационном центре при Корейском институте аэрокосмических исследований, расположенном в уезде Кохын, провинция Чолла-Намдо.

Известно, что вертолет 500MD успешно оторвался от земли на 10 метров и находился в воздухе около 30 минут.

Компания Korean Air совместно с министерством промышленности занимается разработкой беспилотных вертолетов с 2014 года. Известно, что к концу 2021 года компания планирует увеличить высоту и дальность полета.

Вертолет 500MD использовался вооруженными силами Южной Кореи с 1976 года. На данный момент вертолет считается списанным.