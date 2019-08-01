Анкара, 1 августа, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции с начала недели задержали в ходе нескольких спецопераций, проходивших по всей стране, 918 нелегальных мигрантов. Об этом 1 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Все арестованные беженцы были доставлены в местные управления миграционными потоками, где будет решаться судьба об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

По данным министерства внутренних дел страны, в 2018 году правоохранительными органами турецкой республики были задержаны около 260 тыс. нелегальных мигрантов.