Санкт-Петербург, 1 августа, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Петербурга задержали «телефонного террориста», который сообщил заведомо ложные сведения о «заминировании» здания ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на Суворовском проспекте Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

31 июля мужчина позвонил в полицию и сообщил об угрозе взрыва в доме 50/52, где находится ГУ МВД. При осмотре здания опасных предметов не обнаружено.

Как сообщили в ГУ МВД России, сотрудниками полиции оперативно была установлена личность звонившего.

Злоумышленник был задержан полицейскими у себя в квартире дома 135 по набережной Обводного канала. Ему 53 года.

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоаП РФ (мелкое хулиганство).»

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в пресс-службе Главка МВД России.