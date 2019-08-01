Калуга, 1 августа, 2019, 09:44 — ИА Регнум. В Калуге стоимость поездки в такси стала более прозрачной с приходом более трёх агрегаторов, сообщает 1 августа корреспондент ИА REGNUM.

Taxilife.ru Такси в Калуге

Уже на стадии заказа диспетчер сообщает пассажиру полную стоимость поездки, в которую включена скидка около 20%. В любом месте Калуги, даже на её окраинах время прибытия автомобиля на вызов составляет от трёх до пяти минут, хотя ранее машину приходилось ждать до 10 минут и более. Стоимость проезда одного километров у разных агрегаторов составляет примерно от 21 до 24 рублей. Если у агрегатора много заказов, то поездки на такси автоматически становятся дешевле. Влияет на стоимость и доступность заказа в этот день недели. Вечером в пятницу, а также в выходные и праздничные дни заказать машину невозможно, так как многие агрегаторы вне доступа, жалуясь, что автомобилей на линии не хватает.

Между тем на работу калужского такси по-прежнему немало жалоб. Салоны многих машин неопрятные. После поездки предыдущих пассажиров водители не убирают мусор. На полную мощность включено радио с любимым репертуаром водителя. На резонные замечания пассажиров водители, как правило, не реагируют или огрызаются и хамят. Много проблем у пассажиров с детьми, особенно с маленькими. От таких заказов большинства водителей стараются отказаться. К тому же не все клиенты готовы доплачивать за детское кресло, считая, что данная услуга должна предоставляться бесплатно.