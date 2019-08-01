Париж, 1 августа, 2019, 09:43 — ИА Регнум. По словам торговцев, опрошенных Торгово-промышленной палатой (ТПП) Парижа, период сильной жары привел к резкому падению посещаемости магазинов, передает BFM TV.

janeb13 Эйфелева башня

Известно, что сотрудники Торгово-промышленной палаты опросили более чем 400 предпринимателей во всех районах Парижа и во всех секторах деятельности, связанных с продажами.

«47% торговцев считают, что аномальная жара оказала негативное влияние на их бизнес из-за резкого снижения посещаемости», — говорится в заявлении Торгово-промышленной палаты.

Однако, несмотря на это, 48% торговцев во французской столице оценивают продажи «достаточно удовлетворительно» и 9% даже назвали их «очень удовлетворительными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2019 года в Париже был побит температурный рекорд. Воздух в столице прогрелся до 40,6°C.

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