В центре Москвы ликвидировали пожар
Москва, 1 августа, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Пожар в Басманном районе Москвы ликвидирован, сообщили 1 августа в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Иван Шилов ИА REGNUM
Пожар
«Пожар ликвидирован в 09:23», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло в доме 11−13 по улице Доброслободская в Басманном районе столицы. Огонь распространился в выселенной части здания на площади около трёхсот квадратных метров.
Сведений о пострадавших нет. Ранее появлялась информация о локализации возгорания.