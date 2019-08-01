Москва, 1 августа, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Пожар в Басманном районе Москвы ликвидирован, сообщили 1 августа в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Пожар ликвидирован в 09:23», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло в доме 11−13 по улице Доброслободская в Басманном районе столицы. Огонь распространился в выселенной части здания на площади около трёхсот квадратных метров.

Сведений о пострадавших нет. Ранее появлялась информация о локализации возгорания.