Цюрих, Швейцария, 1 августа, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Совет ФИФА утвердил увеличение числа команд-участниц женского чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на сайте организации.

Ann Odong Женский футбол

Отмечается, что количество команд на женском мировом первенстве будет увеличено с 24 до 32. Изменение вступит в силу в 2023 году.

Напомним, чемпионат мира по футболу среди женщин проводится с 1991 года. Турнир проходит раз в четыре года. В 2019 году турнир проводился во Франции, чемпионом стала сборная США.