Хартум, 1 августа, 2019, 09:45 — ИА Регнум. За неделю протестов в Судане погибли шесть митингующих, об этом 1 августа сообщает Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

Информацию предоставил один из сотрудников местной больницы доктор Амир Адам, отметивший также, что в ходе столкновений между правительственными силами и манифестантами пострадали 60 человек.

Среди погибших были четверо молодых людей в возрасте от 15 до 17 лет, еще один погибший был немногим старше 18 лет.

Как передавало ИА REGNUM, в декабре 2018 года власти Судана увеличили цены на хлеб в три раза, что вызвало бурю недовольства среди жителей страны. Массовые акции протеста способствовали тому, что в апреле 2019 года произошел государственный переворот, военные Судана свергли и арестовали президента страны Омара аль-Башира.

Тем не менее манифестации продолжились, требованием оппозиции является передача власти из рук военных гражданским лицам.