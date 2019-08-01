Берлин, 1 августа, 2019, 09:34 — ИА Регнум. «Одной из «горячих картошек» грядущего периода председательства Урсулы фон дер Ляйен в Европейской комиссии будет вопрос, привязывать или нет соблюдение принципов правового государства странами ЕС к предоставлению им финансирования, — пишет испанское издание ABC. — Польша и Венгрия, получающие значительную помощь, в ближайшие месяцы будут бороться за то, чтобы эта поправка не была включена в новый многолетний финансовый план на 2021−2027 годы».

Урсула фон дер Ляйен

Ранее комиссия уже решила привлечь Венгрию к суду Европейского союза за криминализацию активности в поддержку тех, кто ходатайствует о предоставлении статуса беженца, и за дальнейшие ограничения права на убежище. Широко известный как «Стоп Сорос» пакет законопроектов, одобренный в июне 2018 года, угрожает лишением свободы сотрудникам организаций, которые помогают нелегальным мигрантам. По мнению правительства Виктора Орбана, эти организации находятся под контролем мультимиллионера-филантропа венгерского происхождения Джорджа Сороса.

Исполнительная власть Европейского союза также санкционировала расследование ситуации с мигрантами в транзитных зонах неподалеку от границы с Сербией. Сейчас те люди, которые «препятствуют осуществлению интересов венгерской национальной безопасности или являются угрозой для общественного правопорядка», могут получить судебный запрет, удерживающий их на расстоянии 8 километров от границы Венгрии (согласно переводу, предоставленному Венгерским комитетом в Хельсинки — неправительственной организацией, наблюдающей за соблюдением принципов правового государства).

Выступая на ежегодном этническом фестивале венгерской культуры в Бэиле-Тушнад (Румыния) 28 июля, венгерский премьер-министр заверил, что борьба с либеральной демократией станет для него главным политическим проектом на следующие 15 лет. Таким образом, он бросил очередной вызов ценностям ЕС. «Это целесообразно, реально и рационально — выдвигать концепцию нелиберальной демократии, противостоящую идее демократии либеральной, не только в интеллектуальном плане, но и как политическую программу», — заявил Орбан. Из-за подобных высказываний и попыток установить в Венгрии так называемую «нелиберальную демократию» политик давно превратился в мишень для критиков из Брюсселя и большинства в Европейском совете.

Урсула фон де Ляйен, избранная на должность главы Еврокомиссии с незначительным перевесом голосов, в своей речи о намерениях подчеркнула, что полностью поддерживает «законодательный механизм ЕС», чтобы пресечь обвинения в том, что она обязана своим председательством националистическим правительствам Варшавы и Будапешта (открыто одобрявшим ее назначение).

«Я уважаю предложение сделать понятие правового государства неотъемлемой частью следующего многолетнего финансового плана, — отметила немка, говоря о своей программе. — Речь идет об укреплении нашего доверия друг к другу, что так же хорошо для нашего внутреннего рынка, как для нашего внутреннего единства. Комиссия всегда будет независимой защитницей договоров. Госпожа Правосудие слепа: она станет защищать правовое государства в любом месте и от любого, кто его атакует».