Экс-глава отделения ГИБДД в Ульяновской области попал в колонию за взятки
Ульяновск, 1 августа, 2019, 09:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области вынесен приговор бывшему начальнику отделения ГИБДД, которого обвиняли в получении 170 тыс. рублей взятки. Злоумышленник получил реальный срок лишения свободы, сообщает региональное следственное управление СКР.
Перед судом предстал бывший начальник отделения ГИБДД межмуниципального отдела министерства внутренних дел «Новоспасский». Следствием и судом установлено, что в марте 2018 года директор одной из коммерческих фирм передал злоумышленнику 170 тыс. рублей. Передача денег состоялась в салоне машины. В обмен экс-полицейский обещал исключить факты остановок и привлечения к административной ответственности на подконтрольной территории нефтевозов, которые принадлежали фирме.
Суд признал фигуранта уголовного дела виновным в получении взятки и назначил четыре года лишения в исправительной колонии строгого режима. Также он оштрафован на 1,3 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года был осуждён экс-сотрудник отдела МВД по Заволжскому району Ульяновска: судом установлено, что он сфальсифицировал несколько протоколов следственных действий по уголовному делу о тяжком преступлении. Он получил два года условно.