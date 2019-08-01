Ульяновск, 1 августа, 2019, 09:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области вынесен приговор бывшему начальнику отделения ГИБДД, которого обвиняли в получении 170 тыс. рублей взятки. Злоумышленник получил реальный срок лишения свободы, сообщает региональное следственное управление СКР.

(сс) sajinka2 Взятка

Перед судом предстал бывший начальник отделения ГИБДД межмуниципального отдела министерства внутренних дел «Новоспасский». Следствием и судом установлено, что в марте 2018 года директор одной из коммерческих фирм передал злоумышленнику 170 тыс. рублей. Передача денег состоялась в салоне машины. В обмен экс-полицейский обещал исключить факты остановок и привлечения к административной ответственности на подконтрольной территории нефтевозов, которые принадлежали фирме.

Суд признал фигуранта уголовного дела виновным в получении взятки и назначил четыре года лишения в исправительной колонии строгого режима. Также он оштрафован на 1,3 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года был осуждён экс-сотрудник отдела МВД по Заволжскому району Ульяновска: судом установлено, что он сфальсифицировал несколько протоколов следственных действий по уголовному делу о тяжком преступлении. Он получил два года условно.