Воронеж, 1 августа, 2019, 09:32 — ИА Регнум. В Воронеже стоимость килограмма арбуза по данным на 1 августа составляет в среднем около 20 рублей за килограмм, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж. Вячеслав Котеночкин. 1976. СССР Арбуз

Несмотря на то, что официальный старт сезона торговли арбузами, по традиции, стартует лишь с 1 августа, на рынках, лотках, в магазинах арбузы в большом количестве появились ещё в конце июня. Преимущественно — привезенные из стран Туркестана. Волгоградские и астраханские арбузы в регионе появились лишь совсем недавно.

Арбузы выращивают и в южных районах Воронежской области, например, в Павловске, но на рынках местные арбузы традиционно появляются, начиная со второй декады августа.