Москва, 1 августа, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Введён в эксплуатацию четвёртый путь на участке Москва — Одинцово Белорусского направления, сообщили 1 августа в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«Новая инфраструктура станет частью МЦД-1 Одинцово — Лобня», — говорится в сообщении.

Появление нового пути значительно улучшило пропускную способность участка. Теперь ежедневно его могут проходить более трёхсот пригородных поездов.

На участке Москва — Одинцово проведена масштабная работа по усилению железнодорожной инфраструктуры, отметили в пресс-службе. Были построены третьи и четвёртые главные и станционные пути протяжённостью около 80 км: пять пешеходных тоннелей на станциях «Рабочий Посёлок», «Сетунь», «Немчиновка», «Баковка» и «Фили»; пять ж/д мостов; новые платформы.