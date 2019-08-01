Тюмень, 1 августа, 2019, 09:26 — ИА Регнум. На прилавки магазинов Тюмени арбузы, в основном, поступают из Оренбургской области и Казахстана. Причём отечественная ягода обойдётся покупателям дороже. Из пяти торговых точек, которые промониторил корреспондент ИА REGNUM, в трёх предлагаются арбузы из Казахстана от 15 до 18 рублей. Крупные ягоды из Оренбурга гораздо дороже — от 20 до 25 рублей.

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«В настоящий момент арбузы в Тюменскую область везут из Казахстана. Раньше спелым считался арбуз, привезённый к нам в августе-сентябре. Однако в наши дни первые партии арбузов завозят уже в начале июня. Опять же, всё дело в сортах — когда-то они были позднеспелыми, а сегодня всё чаще используются скороспелые, они менее сладкие», — сообщил NG72.ru замначальника отдела карантинного фитосанитарного контроля управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Фёдор Петрунин.

Специалисты напоминают, что по правилам место торговли арбузами должно быть огорожено и находиться под навесом. Ягоды должны быть накрыты тентом и располагаться на поддоне, а не на земле навалом.