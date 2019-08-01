Эрбиль, Ирак, 1 августа, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Национальный лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани обратился к народу в связи с 36-й годовщиной операции «Анфаль», об этом 31 июля сообщает Kurdistan.ru.

(сс) ObjectiveKurd Масуд Барзани

«Мы вспоминаем черный день в нашей истории. 36 лет назад режим партии БААС жестоко расправился с 8 тыс. курдов из племени Барзан в возрасте от 9 до 90 лет» Масуд Барзани

Барзани подчеркнул, что спустя многие годы в стране по-прежнему наблюдается проявление шовинизма, что всегда было главным фактором в разладе отношений между Багдадом и Эрбилем.

Курдский лидер также подверг критике международное сообщество в политике замалчивания трагедии «Анфаль»: спустя 36 лет до сих пор не найдены и не преданы земле тела всех жертв операции.