* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 1 августа, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Предстоящие на этой недели в Катаре встречи по прекращению войны в Афганистане станут «решающим раундом мирных переговоров». Такое мнение высказал официальный представитель офиса движения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе Мохаммад Сохаил Шахин, сообщает телеканал TOLOnews.

Francisco Anzola Доха

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«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) надеются, что будет достигнуто соглашение с США о прекращении войны в Афганистане, когда обе стороны встретятся на этой неделе в Дохе», — отметил Шахин.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 31 июля, спецпредставитель США Залмай Халилзад высказал уверенность, что ближайшие переговоры с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) завершатся заключением мирного соглашения.

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В свою очередь движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило о готовности продолжить переговоры с США.